29.08.2019 18:59

Геннадий Кернес провел личный прием на заводе Малышева (ФОТО)

На единственном в стране предприятии, производящем тяжелую бронетехнику, сегодня работают более 3,5 тыс. харьковчан.



//city.kharkov.ua

29 августа Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел личный прием работников ГП «Завод имени В. А. Малышева». С заявлениями на помощь в организации и оплате лечения, ремонте домов, коммуникаций и внутриквартальных дорог, с жалобами на работу общественного транспорта, предложениями по реконструкции зон отдыха и другим вопросам на встречу пришли 53 человека.

Завод им. Малышева - один из старейших в Харькове. Сегодня он выполняет заказы украинской и иностранных армий, производит танки, бронетранспортеры и другую технику. Количество работников - более 3,5 тыс., средняя заработная плата - около 11 тыс. грн. Большинство тем, поднятых заводчанами, - материальная помощь на медицинские и другие нужды. Такие вопросы решаются оперативно на приеме: социальные службы помогают заявителям оформить документы на выплату средств. Жалобы и заявки на ремонт и реконструкцию обсуждаются с участием профильных заместителей и сотрудников коммунальных предприятий, и называется срок, когда заявление будет выполнено.

Начальник технологического бюро Зинаида Вицко и сотрудник отдела техконтроля Кристина Калиниченко жаловались на плохую работу автобусов на маршрутах, соединяющих завод с разными частями Харькова. Маршрутки с ул. Одесской, по их словам, нарушают интервалы в часы пик. Геннадий Кернес поручил проверить качество оказания услуг на маршрутах №259э, 260э и, если жалобы продолжатся, сменить перевозчика.

От имени жителей нескольких улиц в Слободском районе инженер-конструктор Елена Иващенко попросила начать строительство участка городской канализации. В округе Решетниковского переулка и 1-го Полевого въезда расположено более 70 частных домов, которым нужен централизованный отвод хозяйственных и сточных вод. Городской голова принял решение начать проектирование почти километрового участка канализации в этом месте.

Реконструкцию Карякина сада в Киевском районе инициировал механик Александр Шипов. Он предложил благоустроить там территорию, как в других зонах отдыха города: установить несколько детских площадок, оборудовать места для занятий спортом. На приеме было принято решение внести в план работы обустройство Карякина сада в виде современной рекреационной зоны. А уже в ближайшее время там будет восстановлено освещение и ведущие к саду пешеходные дорожки.