Главная Новости Власть Игорь Терехов: Планируем возобновить движение на Коммунальном мосту до конца года
29.08.2019  19:46   

Игорь Терехов: Планируем возобновить движение на Коммунальном мосту до конца года

Реконструкцию Коммунального путепровода планируют завершить до конца 2019 года.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 29 августа, сообщил первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов. 
 
Он отметил, что ремонт на этом объекте продолжается полным ходом. На мосту уже залито бетонное основание и заменены опоры. 
 
«Этот мост не находился в аварийном состоянии, но был близок к нему, и поэтому городской голова Геннадий Кернес принял решение начать реконструкцию этого объекта. Мы хотим завершить ремонт и открыть движение по мосту до конца этого года. К сожалению, мы не получили финансирование в рамках субвенции из госбюджета, но изыскиваем внутренние резервы для того, чтобы продолжать эти работы», - подчеркнул Игорь Терехов.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, коммунальный мост, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.08 Власть Игорь Терехов провел рабочее совещание по подготовке системы коммунального хозяйства города к зиме 24.08 Общество Дни китайской культуры в парке Горького (ФОТО)   24.08 Общество Сад Шевченко украсили древней мозаикой из Газиантепа (ФОТО)
 
 

Видео

Новые строительные нормы позволят проектировать кухни-ниши во всех квартирах
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 