29.08.2019 19:46

Игорь Терехов: Планируем возобновить движение на Коммунальном мосту до конца года

Реконструкцию Коммунального путепровода планируют завершить до конца 2019 года.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 29 августа, сообщил первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.

Он отметил, что ремонт на этом объекте продолжается полным ходом. На мосту уже залито бетонное основание и заменены опоры.

«Этот мост не находился в аварийном состоянии, но был близок к нему, и поэтому городской голова Геннадий Кернес принял решение начать реконструкцию этого объекта. Мы хотим завершить ремонт и открыть движение по мосту до конца этого года. К сожалению, мы не получили финансирование в рамках субвенции из госбюджета, но изыскиваем внутренние резервы для того, чтобы продолжать эти работы», - подчеркнул Игорь Терехов.