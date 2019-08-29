Главная Новости Власть Игорь Терехов провел рабочее совещание по подготовке системы коммунального хозяйства города к зиме
29.08.2019  20:00   

Игорь Терехов провел рабочее совещание по подготовке системы коммунального хозяйства города к зиме

К зиме в Харькове уже подготовлено 99% жилых домов, на магистралях теплоснабжения города продолжаются гидравлические испытания и проводится замена аварийных участков.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 29 августа, на рабочем совещании по подготовке системы коммунального хозяйства города к зиме сообщил первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.
 
Он отметил, что на сегодняшний день есть незначительные отставания по подготовке систем горячего водоснабжения в Шевченковском и Киевском районах.
 
«Мы договорились с главами райадминистраций, что сначала направим все силы на подготовку систем центрального отопления в этих двух районах, а уже после того, как эти работы будут завершены, усиленно начнем подготовку сетей горячего теплоснабжения», - подчеркнул Игорь Терехов.
 
По его словам, в рамках кредитного договора с Мировым банком КП «Харьковские тепловые сети» уже получило 3 км труб диаметром от 300 до 800 мм. На данный момент коммунальщики продолжают замену аварийных участков трубопроводов. В частности, в течении 10 дней планируется завершить ремонт на 94-й магистрали. 
 
«Полученные трубы мы сразу направляем на те объекты, где запланирована перекладка. Кроме этого, мы проводим гидравлические испытания по всем магистралям города и, в случае выявления на них дефектов, устраняем их. Завершить эту работу и сдать все магистрали в эксплуатацию планируем до 15 октября», - отметил Игорь Терехов.
 
Также он напомнил, что в сентябре состоится второй тендер в рамках работы с Мировым банком, и все закупленные материалы будут направлены на перекладку внутриквартальных сетей. 
 
Отметим, что к зиме в Харькове уже подготовлено 99% систем центрального отопления в жилых домах. 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, отопительный сезон, харьков
 
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