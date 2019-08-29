29.08.2019 20:00

Игорь Терехов провел рабочее совещание по подготовке системы коммунального хозяйства города к зиме

К зиме в Харькове уже подготовлено 99% жилых домов, на магистралях теплоснабжения города продолжаются гидравлические испытания и проводится замена аварийных участков.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 29 августа, на рабочем совещании по подготовке системы коммунального хозяйства города к зиме сообщил первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.

Он отметил, что на сегодняшний день есть незначительные отставания по подготовке систем горячего водоснабжения в Шевченковском и Киевском районах.

«Мы договорились с главами райадминистраций, что сначала направим все силы на подготовку систем центрального отопления в этих двух районах, а уже после того, как эти работы будут завершены, усиленно начнем подготовку сетей горячего теплоснабжения», - подчеркнул Игорь Терехов.

По его словам, в рамках кредитного договора с Мировым банком КП «Харьковские тепловые сети» уже получило 3 км труб диаметром от 300 до 800 мм. На данный момент коммунальщики продолжают замену аварийных участков трубопроводов. В частности, в течении 10 дней планируется завершить ремонт на 94-й магистрали.

«Полученные трубы мы сразу направляем на те объекты, где запланирована перекладка. Кроме этого, мы проводим гидравлические испытания по всем магистралям города и, в случае выявления на них дефектов, устраняем их. Завершить эту работу и сдать все магистрали в эксплуатацию планируем до 15 октября», - отметил Игорь Терехов.

Также он напомнил, что в сентябре состоится второй тендер в рамках работы с Мировым банком, и все закупленные материалы будут направлены на перекладку внутриквартальных сетей.

Отметим, что к зиме в Харькове уже подготовлено 99% систем центрального отопления в жилых домах.