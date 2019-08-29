29.08.2019 20:19

Геннадий Кернес дал поручение очистить общественный транспорт от бумажной рекламы

На этой проблеме в ходе рабочего совещания акцентировал внимание руководителей, которые за это отвечают, первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.



//city.kharkov.ua

До 1 сентября в салонах трамваев, троллейбусов и автобусов уберут бумажную рекламу.

Такое поручение профильному департаменту дал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

На этой проблеме 29 августа, в ходе рабочего совещания акцентировал внимание руководителей, которые за это отвечают, первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.

«Это касается той рекламы, которая размещена на окнах трамваев, троллейбусов и автобусов. С 1 сентября она должна исчезнуть из городского транспорта», - подчеркнул Игорь Терехов.