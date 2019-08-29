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29.08.2019  20:19   

Геннадий Кернес дал поручение очистить общественный транспорт от бумажной рекламы

На этой проблеме в ходе рабочего совещания акцентировал внимание руководителей, которые за это отвечают, первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.


//city.kharkov.ua
До 1 сентября в салонах трамваев, троллейбусов и автобусов уберут бумажную рекламу.
 
Такое поручение профильному департаменту дал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
 
На этой проблеме 29 августа, в ходе рабочего совещания акцентировал внимание руководителей, которые за это отвечают, первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов. 
 
«Это касается той рекламы, которая размещена на окнах трамваев, троллейбусов и автобусов. С 1 сентября она должна исчезнуть из городского транспорта», - подчеркнул Игорь Терехов.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, терехов, харьков
 
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