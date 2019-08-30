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30.08.2019  16:54   

В Харькове под конец недели начала работу обновленная налоговая ГНС вместо "старой" ГВФ

30 августа начата деятельность Главного управления ГНС в Харьковской области, куде перешли на работу большинство "старых" фискалов


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Согласно приказу Главного управления ГНС в Харьковской области от 29.08.2019 № 18 начата работа по выполнению функций по реализации государственной налоговой политики, государственной политики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями во время применения налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса и законодательства по другим вопросам, контроль за соблюдением которого возложен на ГУ ГНС.

Главное управление ГНС в Харьковской области является правопреемником всех прав и обязанностей Главного управления ДФС в Харьковской области.

Источник:   ГУ ГНС Украины в Харьковской области
 Тэги:  налоговая, харьков, реорганизация, бизнес, акциз, налог, реформа
 
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