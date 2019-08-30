В Харькове под конец недели начала работу обновленная налоговая ГНС вместо "старой" ГВФ

30 августа начата деятельность Главного управления ГНС в Харьковской области, куде перешли на работу большинство "старых" фискалов
Согласно приказу Главного управления ГНС в Харьковской области от 29.08.2019 № 18 начата работа по выполнению функций по реализации государственной налоговой политики, государственной политики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями во время применения налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса и законодательства по другим вопросам, контроль за соблюдением которого возложен на ГУ ГНС.
Главное управление ГНС в Харьковской области является правопреемником всех прав и обязанностей Главного управления ДФС в Харьковской области.
Хороший день для того, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Сегодня будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.
Лето прощается с нами теплой, местами солнечной погодой.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
влажн.:
давл.:
ветер: