Главная Новости Власть Участившиеся попытки захвата собственности в Харькове и регионе вынудили открыть еще один ресурс для подачи жалоб в антирейдерской комиссии
30.08.2019  17:40   

Участившиеся попытки захвата собственности в Харькове и регионе вынудили открыть еще один ресурс для подачи жалоб в антирейдерской комиссии

Подать жалобу в антирейдерскую комиссию теперь можно через еще один ресурс - Портал государственных услуг IGov.


://hk.npu.gov.ua

Отныне все граждане могут подать жалобу в Комиссию по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации не только из ящик в Министерстве юстиции, но и через Портал государственных услуг IGov, передает «Закон и Бизнес» .

Как сообщили в пресс-службе Минюста, чтобы подать жалобу через Портал государственных услуг IGov, необходимо зайти на сайт IGov .

На сайте нужно заполнить онлайн форму жалобы, подписать ее электронно-цифровой подписью и отправить в Министерство юстиции.

Проект создан тысячами волонтеров из Украины и мира для борьбы с коррупцией и перевода всех возможных государственных процедур в прозрачный, качественный и эффективный электронный формат.  Для дальнейшего развития портал передано государству. 

Источник:   ЗиБ
 Тэги:  рейдеры, захват, харьков, зерно, имущество
 
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