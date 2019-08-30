Участившиеся попытки захвата собственности в Харькове и регионе вынудили открыть еще один ресурс для подачи жалоб в антирейдерской комиссии

Подать жалобу в антирейдерскую комиссию теперь можно через еще один ресурс - Портал государственных услуг IGov.
Отныне все граждане могут подать жалобу в Комиссию по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации не только из ящик в Министерстве юстиции, но и через Портал государственных услуг IGov, передает «Закон и Бизнес» .
Как сообщили в пресс-службе Минюста, чтобы подать жалобу через Портал государственных услуг IGov, необходимо зайти на сайт IGov .
На сайте нужно заполнить онлайн форму жалобы, подписать ее электронно-цифровой подписью и отправить в Министерство юстиции.
Проект создан тысячами волонтеров из Украины и мира для борьбы с коррупцией и перевода всех возможных государственных процедур в прозрачный, качественный и эффективный электронный формат. Для дальнейшего развития портал передано государству.
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