30.08.2019 18:01

В Харькове исчезнут "мертвые души"

Новоиспеченный Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал проведение переписи населения в текущем 2019 году



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"Мы не будем инициировать (перепись населения) - мы проведем. Она уже была запланирована на декабрь следующего года. Но мы изучаем возможность провести ее уже в этом году. Потому что ее хотели проводить в следующем году, потому что в этом году осенью должны были быть выборы, а перепись - очень затратная штука и проводить ее с выборами было бы сложно. Сейчас выборов не будет", - сказал Премьер Гончарук в обдом из первых интервью.

По его словам, трудности с переписью заключаются не в деньгах, а в мобилизации больших ресурсов, людей, которых надо научить.

Он отметил, что переписи должна предшествовать коммуникационная кампания, чтобы этот процесс не вызвал сопротивления.

"Вот мы сейчас этим занимаемся и хотим очень провести перепись в этом году. Потому по нашим оценкам, это позволит государству сэкономить в следующем году огромные средства. Исчезнут "мертвые души", нам нужно увидеть - сколько нас", - добавил премьер.