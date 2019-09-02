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02.09.2019  10:17   

Геннадий Кернес поздравляет школьников с новым учебным годом

Сегодня, 2 сентября, в харьковских школах звучит первый звонок. Городской голова Геннадий Кернес поздравляет учащихся с началом нового учебного года.


// city.kharkov.ua

Дорогие школьники, уважаемые родители и учителя!

Искренне поздравляю вас с началом нового учебного года!

Для первоклассников он станет началом захватывающей школьной жизни. Разделяю волнения родителей вчерашних дошкольников. Искренне желаю, чтобы успехи ваших детей радовали вас! Пусть школа им запомнится верными друзьями и мудрыми учителями.

Для выпускников этот год особенно важен. Вам предстоит сделать выбор своей будущей профессии и стартовать во взрослую жизнь. Пусть каждому из вас повезет выбрать дело своей мечты и стать успешным.

От имени всех родителей позвольте выразить слова благодарности педагогам. Ваш профессионализм и опыт помогают научиться важному - верить в себя. Желаю зажечь в детских глазах огонек интереса к учебе.

Пусть каждый из нас на своем месте сможет реализовать свой потенциал в полной мере. Верю, что вклад каждого из нас станет залогом дальнейшего процветания нашего родного Харькова.

С Днем знаний! Мира и легкого учебного года!

С уважением,
Харьковский городской голова Геннадий Кернес

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, поздравление, харьков, 1 сентября, школа
 
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