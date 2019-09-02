02.09.2019 13:43

Геннадий Кернес посетил школьные праздники первого звонка (ФОТО)

Мэр Харькова Геннадий Кернес сегодня, 2 сентября, посетил праздничные линейки в гимназии №47 и школе №62 в Пятихатках.



//city.kharkov.ua

В этом году 47-я гимназия Шевченковского района отмечает 50 лет со дня основания. Дети там учатся с 5-го по 11-й класс. За последние три года 102 учащихся победили на областных ученических олимпиадах, два ученика - на международных, семь школьников стали стипендиатами Президента Украины. Учебное учреждение вошло в рейтинг «100 лучших школ Украины» по версии журнала «Фокус».

За средства городского бюджета в гимназии реконструировали спортивный стадион, закупили оборудование и мебель для современного кабинета биологии. Геннадий Кернес передал школьникам сертификат на приобретение интерактивной панели и поздравил с началом нового учебного года.

«Дорогие ребята, вы - гордость нашего города. Я желаю вам удачно выступить на конкурсах и олимпиадах, узнать много нового в учебном году и хорошо подготовиться к ВНО. Думаю, у вас все получится. Лето вы, надеюсь, провели интересно. Харьков за это время расцвел и будет преображаться дальше. Все делается для вас. Вы - будущее поколение, будущие управленцы, инженеры, IT-шники, военные, врачи, учителя. Я хочу, чтобы вы были счастливы. Успехов вам, дорогие дети. Гордитесь своей школой, родителями и учителями», - сказал мэр города.

После линейки Геннадий Кернес пообщался со старшеклассниками в школьной библиотеке, пригласил их посетить городской совет и свой кабинет.

В школе №62 в поселке Пятихатки праздничная линейка прошла на новом стадионе. Там построили футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольную площадку, установили турники, тренажеры, теннисные столы. Кроме того, в учебном учреждении заменили часть окон и выполнили капитальный ремонт кухни в столовой.

В прошлом учебном году пятеро учащихся школы стали победителями областных ученических олимпиад, а один ученик – Всеукраинской олимпиады по трудовому обучению. В школе работают четыре художественных коллектива, которые побеждали на конкурсах и фестивалях в Чехии, Болгарии, Израиле, Италии, Франции и других странах.

«В Харькове работает программа по возрождению школьных стадионов. Вашу школу называют танцевальной, а теперь я хотел бы, чтобы она стала самой спортивной. Чтобы здесь царил дух целеустремленности, чтобы было хорошее настроение, чтобы занятия давались легко, дети приносили домой хорошие оценки и родители могли гордиться ими. Сегодня памятный день для первоклассников. Учителя - ваши вторые родители. Прошу вас их любить и откликаться на наставления. Желаю директору гордиться своими учениками и чтобы вы его поддерживали, потому что он у вас очень хороший. Спасибо вам за праздник. Счастья, мирного неба и улыбок», - сказал Геннадий Кернес.

Напомним, что в этом году в харьковских школах оборудуют 17 современных кабинетов и реконструируют 22 стадиона. В школах будут учиться более 131 тыс. детей, 14 тыс. из которых - первоклассники. Все первые классы оборудуют по стандартам «Новой украинской школы». Дети получат дидактические материалы, в кабинетах установят новую мебель, ноутбуки или мультимедийные проекторы, ламинаторы, ксероксы и другое оборудование.