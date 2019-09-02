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02.09.2019  15:49   

Геннадий Кернес: Ни один Марш равенства в Харькове не проходил спокойно

Мэр Харькова сообщил на своей странице в Фейсбук, что, ввиду возможных провокаций, столкновений, травмирования людей, принято решение обратиться в суд с просьбой ограничить проведение ХарьковПрайда.


//city.kharkov.ua
Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал пост на своей странице в социальной сети Фейсбук:
 
"Ни один Марш равенства в Харькове не проходил спокойно. Газовые баллончики, столкновения участников марша с его противниками, противников с полицией, травмированные - обязательные атрибуты этого мероприятия.
 
В соцсетях организаторы ХарьковПрайда, назначенного на 15-е сентября, активно рекламируют это действо.
 
С другой стороны - на сайте горсовета была зарегистрирована петиция о его запрете, которая за несколько дней набрала 5837 голосов противников мероприятия.
 
Знаю, что проведением ХарьковПрайда озабочены и силовики - в прифронтовом городе могут быть провокации во время парада.
 
Харьковский горсовет не вправе запрещать подобные мероприятия. Но я, как городской голова, в ответе за спокойствие в Харькове. Поэтому принято решение - обратиться в суд с просьбой ограничить проведение ХарьковПрайда".
Тэги:  кернес, марш равенства, харьков
 
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