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03.09.2019  13:13   

Отмена неприкосновенности: Как голосовали харьковские мажоритарщики

Большинство народных депутатов, избранных в Верховную Раду по мажоритарным округам Харькова и области, поддержали закон о снятии неприкосновенности


// скрин видео результатов голосования по фракциям

Поименное голосование за проект закона №7203 о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов) опубликованона сайте Верховной Рады.

Так, за указанный закон проголосовали депутаты от политической партии "Слуга народа"

  • Мария Мезенцева,
  • Александр Куницкий,
  • Андрей Одарченко,
  • Виктория Кинзбурська,
  • Юрий Здебская,
  • Александр Бакумов,
  • Евгений Пивоваров,
  • Дмитрий Любота,
  • Александр Литвинов,
  • Алексей Кучер,
  • Алексей Красов,
  • Дмитрий Микиша. 

Также закон поддержал внефракционный Дмитрий Шенцев.

При этом не голосовал Александр Фельдман.

 3 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №7203 о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов).

Источник:   Верховна Рада Украины
 Тэги:  неприкосновенность, депутат, харьков, мажоритерный, голосование
 
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