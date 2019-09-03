03.09.2019 13:13

Отмена неприкосновенности: Как голосовали харьковские мажоритарщики

Большинство народных депутатов, избранных в Верховную Раду по мажоритарным округам Харькова и области, поддержали закон о снятии неприкосновенности



// скрин видео результатов голосования по фракциям

Поименное голосование за проект закона №7203 о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов) опубликованона сайте Верховной Рады.

Так, за указанный закон проголосовали депутаты от политической партии "Слуга народа"

Мария Мезенцева,

Александр Куницкий,

Андрей Одарченко,

Виктория Кинзбурська,

Юрий Здебская,

Александр Бакумов,

Евгений Пивоваров,

Дмитрий Любота,

Александр Литвинов,

Алексей Кучер,

Алексей Красов,

Дмитрий Микиша.

Также закон поддержал внефракционный Дмитрий Шенцев.

При этом не голосовал Александр Фельдман.

3 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №7203 о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов).