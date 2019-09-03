03.09.2019 13:21

Семнадцать лет - один ответ: самый "зрелый" харьковский судья пошел на рекорд по продолжительности увольнения с должности

Многолетняя эпопея, наконец, завершилась и судья Михаил Бородин смог уйти в отставку



://sud.ua

Высший совет правосудия 3 сентября принял решение уволить экс-председателя Апелляционного суда Харьковской области Михаила Бородина в отставку.

Процесс увольнения М. Бородина стал самым продолжительным в истории судебной власти Украины.

За нарушение присяги судью пытались уволить в 2002-2003 годах, потом в 2012-2013 годах и, наконец, в 2015-2019 годах .

В процессе рассмотрения дисциплинарных процедур М. Бородин пытался уволиться в отставку, но прошлый состав ВСЮ/ВСП не рассмотрел его заявления. А еще осенью 2014 года М. Бородину исполнилось 65 лет, и он потерял право на осуществление правосудия.

Напомним, что М. Бородину вменялся факт пребывания в двойном гражданстве (Украины и РФ), в котором он находился с октября 2004 года по июнь 2011 года, хотя статья 4 Конституции Украины и предусматривает, что у гражданина Украины может быть только украинское гражданство. Гражданство России при этом он получил по упрощенной процедуре.

Также судья нарушил ряд норм законодательства при составлении договоров от имени суда об аренде автомобиля и передаче в аренду государственного имущества в 2007-2008 годах.

Однако 17 апреля 2018 года Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отменил решение Высшей квалификационной комиссии судей от 14 декабря 2016 года о направлении в Высший совет юстиции рекомендации об увольнении за нарушение присяги. Суд счел, что при рассмотрении дисциплинарного дела Михаила Бородина ВККС нарушила сроки для привлечения судьи к ответственности. Как отметил суд, сроки для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности должны исчисляться со дня совершения проступка, а не со дня вступления в силу той или иной законодательной нормы. Как отметил Суд, факты и события, за которые ВККС намеревалась уволить судью, имели место 8-10 лет назад, что исключает возможность увольнения судьи за нарушение присяги.

Тем не менее, 9 апреля 2019 года Большая Палата Верховного Суда отменила решение Кассационного административного суда о признании незаконной рекомендации ВККС. Во-первых, судьи БП ВС пришли к выводу, что каких-либо четких сроков для привлечения к дисциплинарной ответственности М. Бородина, согласно Закону «О судоустройстве и статусе судей» 2010 года, не существовало. Следовательно, ВККС в 2016 году вполне могла дать оценку действиям судьи, которые он совершил в 2004–2011 годах и которые были предметом рассмотрения Высшего совета юстиции в 2010–2014 годах. Во-вторых, сам М. Бородин не отрицал наличия у него в прошлом двойного, то есть украинского и российского гражданства, а значит, судья лично подтвердил, что допустил нарушение закона. В-третьих, Большая Палата также установила в действиях М. Бородина нарушение этических стандартов и Бангалорских принципов поведения судьи.

На заседании Высшего совета правосудия 3 сентября, как следует из характера обсуждения, после доклада Светланы Шелест, члены ВСП пришли к выводу, что заявление об отставке М. Бородин подал в ВСЮ осенью 2014 года, то есть раньше, чем в отношении него в ВККС начались дисциплинарные разбирательства (в 2016 году). К тому же 21 ноября 2014 года ему исполнилось 65 лет. Согласно законодательству, действовавшему в 2014 году, заявление об увольнении судьи должно было быть рассмотрено в месячный срок с момента поступления, то есть судья М. Бородин должен был быть представлен к увольнению с должности не позднее 22 ноября 2014 года. Однако такое заявление не было ранее рассмотрено ни ВСЮ, ни Высшим советом правосудия.

Заслушав доклад, ВСП принял решение возобновить рассмотрение заявления М. Бородина 2014 года об увольнении с должности судьи в отставку.

После этого член ВСП Алексей Маловацкий сообщил, что у М. Бородина есть все основания для того, чтобы уйти в отставку, что и было поддержано членами Совета.

Отметим, что судьей Михаил Бородин работал с 1974 года и вплоть до увольнения был самым старшим из украинских судей.