05.09.2019 15:21

Геннадий Кернес встретился с учениками двух одиннадцатых классов Харьковской гимназии №47

Для одиннадцатиклассников была проведена экскурсия, во время которой школьникам показали малый и большой залы, зал приема официальных делегаций.



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Также с ними встретился мэр Харькова Геннадий Кернес. Именно мэр пригласил будущих выпускников на экскурсию, когда посещал гимназию на День знаний.

«Я считаю, что вам будет интересно и полезно посмотреть, как устроена работа городского совета - от общения с горожанами до принятия важных решений в жизни города. Когда я учился в школе, то не знал, что буду городским головой. Поэтому вам уже можно задуматься над тем, к чему стремиться, как достичь успеха. Надеюсь, увиденное сегодня поможет кому-то определиться со своим будущим», - отметил Геннадий Кернес, обращаясь к школьникам.

После экскурсии по горсовету классный руководитель 11-Б класса Светлана Кисиль отметила, что работа органов местного самоуправления интересует многих учащихся.

«У нас есть ученики, которые участвуют в школьном самоуправлении, которым интересна такая деятельность. Возможно, что они - будущие управленцы, некоторые даже хотели бы вступить в команду мэра. Когда сам смотришь, как здесь все устроено, как и где принимаются решения, то для многих это может стать толчком при выборе своей будущей профессии», - сказала Светлана Кисиль.