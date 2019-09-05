05.09.2019 19:53

Геннадий Кернес поздравил группу харьковских архитекторов с международным признанием

Мэр Харькова опубликовал пост, связанный с вручением Региональному центру услуг в Харькове престижной премии European Award 2018.



//facebook.com/gennadykernes

Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал поздравительный пост на своей странице в Фейсбук:

"Региональный центр услуг в Харькове получил European Award 2018 - престижную награду в сфере строительства и реконструкции публичных пространств. Поздравляю группу архитекторов Университета городского хозяйства имени А.Бекетова с международным признанием!

Знаменитый "стеклянный куб" на Салтовке я считаю, стал символом новых отношений людей с местной властью - открытый, прозрачный, соответствующий требованиям времени. Реформа админуслуг, которую мы в Харькове провели первыми в стране, вывела из тени бюрократию в оформлении паспортов, справок итд. В день там получают услуги до 3 тысяч харьковчан, все время добавляются новые сервисы. Здание полностью отвечает поставленным задачам и перспективам".