05.09.2019 19:44

Харьковский городской совет стал победителем в Международном строительном конкурсе «European Award 2018» и получил главный приз в категории «Общественные учреждения» за реконструкцию Регионального центра услуг (ФОТО)

Награждение состоялось сегодня, 5 сентября, в Королевском замке в Варшаве (Польша).



//city.kharkov.ua

Золотую статуэтку от главы конкурса, президента Общества охраны национального материального наследия Польши Романа Пикули получили первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов и директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская. Также харьковской делегации вручили специальный приз от Польско-украинской торгово-промышленной палаты.

Всего от Украины на конкурс было предложено более 70 объектов, но до финала дошли пять, в том числе и проект Регионального центра услуг.

Напомним, что при строительстве центра были применены уникальные инженерные решения, в частности, реализована концепция «прозрачности».

Площадь Регионального центра услуг составляет 6 тыс. кв. м, где размещено 320 рабочих мест, оборудована детская игровая зона, а также система электронной очереди. Ежедневно центр посещают около 2,5 тыс. человек, которые могут получить там около 400 административных и социальных услуг.

Справка. «European Award» - международный строительный конкурс и один из самых крупных мероприятий в Европе. Проводится уже 23 года. Главная идея конкурса - популяризация на европейском рынке лучших практик строительства и модернизации объектов инфраструктуры, общественных, коммерческих и жилых зданий, памятников культуры и истории. Конкурс открыт для инвесторов, архитекторов и строительных компаний, которые заинтересованы в том, чтобы показать свои достижения на международном рынке.