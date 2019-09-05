Главная Новости Власть Харьковский городской совет стал победителем в Международном строительном конкурсе «European Award 2018» и получил главный приз в категории «Общественные учреждения» за реконструкцию Регионального центра услуг (ФОТО)
05.09.2019  19:44   

Харьковский городской совет стал победителем в Международном строительном конкурсе «European Award 2018» и получил главный приз в категории «Общественные учреждения» за реконструкцию Регионального центра услуг (ФОТО)

Награждение состоялось сегодня, 5 сентября, в Королевском замке в Варшаве (Польша).


//city.kharkov.ua
Золотую статуэтку от главы конкурса, президента Общества охраны национального материального наследия Польши Романа Пикули получили первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов и директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская. Также харьковской делегации вручили специальный приз от Польско-украинской торгово-промышленной палаты.
 
Всего от Украины на конкурс было предложено более 70 объектов, но до финала дошли пять, в том числе и проект Регионального центра услуг.
 
Напомним, что при строительстве центра были применены уникальные инженерные решения, в частности, реализована концепция «прозрачности».
 
Площадь Регионального центра услуг составляет 6 тыс. кв. м, где размещено 320 рабочих мест, оборудована детская игровая зона, а также система электронной очереди. Ежедневно центр посещают около 2,5 тыс. человек, которые могут получить там около 400 административных и социальных услуг.
 
Справка. «European Award» - международный строительный конкурс и один из самых крупных мероприятий в Европе. Проводится уже 23 года. Главная идея конкурса - популяризация на европейском рынке лучших практик строительства и модернизации объектов инфраструктуры, общественных, коммерческих и жилых зданий, памятников культуры и истории. Конкурс открыт для инвесторов, архитекторов и строительных компаний, которые заинтересованы в том, чтобы показать свои достижения на международном рынке.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, награждение european award 2018, харьков
 
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