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06.09.2019  09:01   

Проверить на достоверность техпаспорт теперь можно онлайн и на Портале электронных сервисов

Cервис ввели, чтобы исключить случаи подделки документов.


// izvestia.kharkov.ua

Не только на сайте Департамента регистрации и цифрового развития в разделе КП "БТИ", а теперь и на Портале электронных сервисов. Именно на этих ресурсах можно онлайн проверить на достоверность технические паспорта.

Данная услуга, отмечают специалисты, очень акутальна. Ведь в коммунальное предприятие поступает немало обращений о подделке документов.
 
«Достоверность техпаспорта можно проверить на Портале электронных сервисов города Харькова. Это можно сделать благодаря тому, что в соответствии с действующим законодательством все технические паспорта, которые были сделаны на территории города, должны храниться именно в коммунальном предприятии БТИ Харьковского городского совета», – сообщил директор Департамента регистрации и цифровой развития Олег Дробот.
 
Данные собираются и хранятся в единой базе БТИ, говорит Олег Дробот. Для документов, которые были заказаны до 25 марта 2019 проверку следует делать по телефону договора. Сама процедура легкая и занимает несколько минут. На сайтах нужно заполнить форму и сразу получить результат. Если возникли проблемы - можно обращаться в БТИ.
 
«Наши клиенты, харьковчане, обращаются к нам или на горячую линию, либо через сайт, или с помощью Портала электронных сервисов. И когда оказывается, что технический паспорт был поддельный, конечно, нужно обращаться в правоохранительные органы, что именно и случается в этих ситуациях», – отметил Олег Дробот.

Тэги:  бти, техпаспорт, харьков
 
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