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11.09.2019  10:58   

Кабмин рассмотрит вопрос продления третьей линии метро в Харькове

Правительство на заседании, которое состоится в среду, 11 сентября, собирается рассмотреть вопрос о продлении третьей линии метрополитена в Харькове.


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Об этом УНН передает со ссылкой на проект повестки дня сегодняшнего заседания.

Кабинет министров рассмотрит проект постановления о некоторых вопросах использования средств в рамках реализации совместного с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком проекта "Продление третьей линии метрополитена в городе Харькове".

Тэги:  кабмин, метро, харьков
 
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