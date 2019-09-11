Кабмин рассмотрит вопрос продления третьей линии метро в Харькове

Правительство на заседании, которое состоится в среду, 11 сентября, собирается рассмотреть вопрос о продлении третьей линии метрополитена в Харькове.
Об этом УНН передает со ссылкой на проект повестки дня сегодняшнего заседания.
Кабинет министров рассмотрит проект постановления о некоторых вопросах использования средств в рамках реализации совместного с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком проекта "Продление третьей линии метрополитена в городе Харькове".
Сегодня у вас меньше шансов совершить ошибку или сделать глупость. Однако не рассчитывайте на быстрый результат: окружающие способны долго тянуть с решением любого вопроса, взвешивая все «за» и «против».
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Православные сегодня отмечают Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
влажн.:
давл.:
ветер: