11.09.2019 14:12

Геннадий Кернес: Качественный и бесплатный Wi-Fi появится во всех публичных местах города

Мэр Харькова анонсировал в Телеграмм обеспечение Первой столицы бесплатным интернетом.



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Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал пост в Телеграмм об обеспечении города бесплатным интернетом:

"Интернет - уже давно не роскошь, а образ существования современного общества. Без него, конечно, кто-то еще может прожить, но многим он необходим, как воздух.

Поэтому - подписал распоряжение, согласно которому качественный и бесплатный Wi-Fi скоро появится во всех публичных местах города: во всех коммунальных предприятиях, школах, больницах, ЦНАПах, на остановках общественного транспорта, в саду Шевченко и парке Горького и многих других.

Это будет Единая городская сеть Wi-Fi, подключиться к которой - по желанию - смогут предприятия всех форм собственности.

Харьков - достоин того, чтобы идти в ногу со временем. И Единая городская Wi-Fi сеть - это как раз то, что приближает Харьков к нашей мечте: быть самым комфортным городом Украины"!