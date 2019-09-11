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11.09.2019  14:12   

Геннадий Кернес: Качественный и бесплатный Wi-Fi появится во всех публичных местах города

Мэр Харькова анонсировал в Телеграмм обеспечение Первой столицы бесплатным интернетом.


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Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал пост в Телеграмм об обеспечении города бесплатным интернетом:
   
"Интернет - уже давно не роскошь, а образ существования современного общества. Без него, конечно, кто-то еще может прожить, но многим он необходим, как воздух. 
 
Поэтому - подписал распоряжение, согласно которому качественный и бесплатный Wi-Fi скоро появится во всех публичных местах города: во всех коммунальных предприятиях, школах, больницах, ЦНАПах, на остановках общественного транспорта, в саду Шевченко и парке Горького и многих других. 
 
Это будет Единая городская сеть Wi-Fi, подключиться к которой - по желанию - смогут предприятия всех форм собственности. 
 
Харьков - достоин того, чтобы идти в ногу со временем. И Единая городская Wi-Fi сеть - это как раз то, что приближает Харьков к нашей мечте: быть самым комфортным городом Украины"!
Тэги:  кернес, бесплатный интернет, харьков
 
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