11.09.2019 17:31

Кабмин утвердил проект финансирования строительства метро в Харькове

Правительство утвердило порядок и условия использования средств совместного с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком проекта «Продолжение третьей линии метрополитена в г. Харькове».



// city.kharkov.ua

Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, реализация проекта будет способствовать развитию сети общественного транспорта и повысит уровень комфорта для каждого жителя города.



Проект предусматривает строительство нового участка третьей линии метро с двумя станциями: «Державинская» и «Одесская», а также электродепо «Алексеевское» (мощностью 100 вагонов со связующей веткой к третьей линии метро), что втрое сократит время поездки от центра города до спальных районов. Кроме того, в рамках кредитного договора с ЕБРР И ЕИБ планируется приобретение нового подвижного состава.



Предпологается, что реализация проекта разгрузит наземную часть транспортной инфраструктуры и, как следствие, улучшит экологическую ситуацию в городе.



Отметим, в рамках кредитного договора ЕБРР и ЕИБ выделяют на строительство метро по 160 млн евро.