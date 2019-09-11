Главная Новости Власть Кабмин утвердил проект финансирования строительства метро в Харькове
11.09.2019  17:31   

Кабмин утвердил проект финансирования строительства метро в Харькове

Правительство утвердило порядок и условия использования средств совместного с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком проекта «Продолжение третьей линии метрополитена в г. Харькове».


// city.kharkov.ua

Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, реализация проекта будет способствовать развитию сети общественного транспорта и повысит уровень комфорта для каждого жителя города.

Проект предусматривает строительство нового участка третьей линии метро с двумя станциями: «Державинская» и «Одесская», а также электродепо «Алексеевское» (мощностью 100 вагонов со связующей веткой к третьей линии метро), что втрое сократит время поездки от центра города до спальных районов. Кроме того, в рамках кредитного договора с ЕБРР И ЕИБ планируется приобретение нового подвижного состава.

Предпологается, что реализация проекта разгрузит наземную часть транспортной инфраструктуры и, как следствие, улучшит экологическую ситуацию в городе.

Отметим, в рамках кредитного договора ЕБРР и ЕИБ выделяют на строительство метро по 160 млн евро.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кабмин метро, харьков
 
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