12.09.2019 16:12

Игорь Терехов: Системы центрального отопления жилого фонда Харькова подготовлены к зиме практически на 100%.

Об этом сегодня, 12 сентября, первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов сообщил на рабочем совещании по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период.



//city.kharkov.ua

По его словам, на данный момент продолжается активная реконструкция центральных тепломагистралей. Напомним, в городе уже заменено около 20 км трубопроводов.

«Сегодня с Мировым банком у нас достигнуто полное взаимопонимание, и мы ставим задачу перед «Харьковскими тепловыми сетями» до начала отопительного сезона завершить перекладку всех запланированных основных магистралей. В частности, до 15 октября мы планируем выполнить весь комплекс ремонтных работ на трубопроводе по ул. Броненосца «Потемкин», для чего уже получены трубы. После этого приступим к благоустройству территории», - подчеркнул Игорь Терехов.

Он добавил, что завершается перекладка еще двух главных тепловых магистралей – 94-й и 95-й. Кроме этого, за средства Мирового банка город проводит масштабную реконструкцию внутридомовых сетей.

Отметим, что в связи с проведением планово-предупредительных ремонтных работ сегодня в городе горячее водоснабжение отключено более чем в тысяче домов. Игорь Терехов заверил, что до начала отопительного сезона горячее водоснабжение будет включено в максимальном количестве жилых домов.

Также первый вице-мэр отметил, что завершена подготовка к зиме всех объектов КП «Харьковводоканал», лифтового хозяйства, отремонтированы подъезды, электросети и завершается ремонт кровель.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы получить газ для ТЭЦ-5, потому что от нее тепло поступает жителям Шевченковского и Киевского районов. Все, что зависело от городских коммунальных служб, сделано в полном объеме, и мы планируем начать отопительный сезон вовремя», - подчеркнул Игорь Терехов.