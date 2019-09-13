Главная Новости Власть В СБУ Харьковской области назначен новый руководитель
13.09.2019  10:20   

В СБУ Харьковской области назначен новый руководитель

Начальником Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области назначен Николай Найдич.


depo.ua

Соответствующий Указ №690/2019 подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

Президент 11 сентября уволил с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Андрея Носача и назначил на эту должность Николая Найдича.

До этого назначения Николай Найдич возглавлял управление Службы безопасности в Ивано-Франковской области.

 

Тэги:  сбу, харьков
 
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