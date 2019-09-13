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13.09.2019  14:41   

Геннадий Кернес и «Dell Technologies» подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)

Мэр Харькова Геннадий Кернес, генеральный менеджер «Dell Technologies» в Северной и Восточной Европе Софи Роннертц и генеральный менеджер «Dell Technologies» в Украине Ирина Волк сегодня, 13 сентября, подписали меморандум о сотрудничестве в рамках реализации проекта «Умный город».


//city.kharkov.ua
Стороны договорились совместно работать над цифровой и IТ-трансформацией инфраструктуры города Харькова, которая, в частности, будет включать:
 
- анализ данных систем видеонаблюдения в реальном времени (защита периметра объектов, поведение толпы, мониторинг персонального поведения и пр.);
- интеллектуальное управление бригадами «скорой помощи», дронами, нательными камерами полицейских и т. д.;
- цифровую и электронную безопасность объектов и систем;
- обеспечение связи в реальном времени с гражданами и внедрение системы информирования жителей города.
 
После подписания меморандума Геннадий Кернес отметил, что президент Владимир Зеленский обещал сделать Украину «государством в смартфоне», и в связи с этим Харьков отлично понимает, в каком направлении двигаться дальше.
 
«Мы видим, как концепция «умного города» реализована в Дубае, Барселоне, Нью-Йорке, и наша цель - построить это здесь. Для нас большая честь, что «Dell» будет нашим партнером. Мы уже заручились поддержкой настоящих авторитетов в этой отрасли - «Hewlett Packard», «Cisco», «Huawei» и других гигантов. Думаю, с такими партнерами и с вашей помощью Харьков сможет быстро стать «умным городом». Некоторые приводят в пример Киев, Львов, но наши позиции сильнее, другие города отстают от нас в направлении цифровизации», - подчеркнул Геннадий Кернес.
 
Софи Роннертц согласилась с тем, что Харьков в этом направлении ушел далеко вперед с точки зрения видения, как должен быть устроен «умный город», а также понимания технологий и инноваций, которые помогут городу стать еще более «умным».
 
Справка. Корпорация «Dell Technologies» предоставляет комплексные инновационные решения в IT-сфере и обслуживает заказчиков в 180 странах.
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, меморандум, харьков
 
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