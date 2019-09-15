Как охраняли участников Марша равенства в Харькове: информация Нацполиции (ВИДЕО, ФОТО)

Грубых нарушений правопорядка полицейскими не зафиксировано.
Марш активистов ЛГБТ-движения Харьков прайд прошел в воскресенье, 15 сентября, на площади Свободы.
По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерия Сокуренко, в Марше приняли участие около 2000 человек, среди которых гости города из других регионов страны, представители международных организаций, дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Украине.
«Мы провели встречи с организаторами Марша равенства и с теми, кому это не нравится, и смогли найти общий язык со всеми участниками, - сказал Валерий Сокуренко. - Поэтому обеспечили общественный порядок и безопасность в настоящее время, чтобы действительно права и свободы граждан не были нарушены», – рассказал Сокуренко.
Сегодня все подразделения харьковской полиции работали в усиленном режиме. К охране общественного порядка были привлечены более 2500 сотрудников полиции, в том числе личный состав из других регионов Украины - спецназовцы, подразделения ТОР, военнослужащие НГУ и курсанты ХНУВД. Также во время Марша работали группы коммуникации и полиция диалога.
День не любит торопливых: не стоит спешить претворять внезапно принятые решения в жизнь. Сегодня эмоции будут перевешивать логику, так что вероятность ошибиться очень велика.
Облака в Харькове будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Без осадков.
Ежегодно в третье воскресенье сентября в Украине отмечают День работников леса.
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