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15.09.2019  18:29   

Как охраняли участников Марша равенства в Харькове: информация Нацполиции (ВИДЕО, ФОТО)

Грубых нарушений правопорядка полицейскими не зафиксировано.


// Нацполиция

Марш активистов ЛГБТ-движения Харьков прайд прошел в воскресенье, 15 сентября, на площади Свободы.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерия Сокуренко, в Марше приняли участие около 2000 человек, среди которых гости города из других регионов страны, представители международных организаций, дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Украине.

«Мы провели встречи с организаторами Марша равенства и с теми, кому это не нравится, и смогли найти общий язык со всеми участниками, - сказал Валерий Сокуренко. - Поэтому обеспечили общественный порядок и безопасность в настоящее время, чтобы действительно права и свободы граждан не были нарушены», – рассказал Сокуренко.

Сегодня все подразделения харьковской полиции работали в усиленном режиме. К охране общественного порядка были привлечены более 2500 сотрудников полиции, в том числе личный состав из других регионов Украины - спецназовцы, подразделения ТОР, военнослужащие НГУ и курсанты ХНУВД. Также во время Марша работали группы коммуникации и полиция диалога.


 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  харьков прайд, охрана, полиция, харьков
 
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