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17.09.2019  15:35   

Харьковских спасателей наградили к празднику

Соответствующий Указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский.


// ХОГА
Согласно тексту Указа, «За личные заслуги в укреплении государственной системы гражданской защиты, мужество и самоотверженные действия, проявленные при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, образцовое выполнение служебного долга и по случаю Дня спасателя», сотрудники ГСЧС отмечены государственными наградами:

– орденом «За заслуги» III степени награжден полковник службы гражданской защиты Анатолий Торяник; 

– медалью «За спасенную жизнь» - майор службы гражданской защиты Андрей Пересада; 

– медалью «За безупречную службу» III степени - подполковник службы гражданской защиты Денис Михайлов.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  награда, президент, харьков
 
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