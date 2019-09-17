17.09.2019 16:04

Две тысячи полицейских придут завтра на Металлист

Правоохранители готовятся обеспечивать правопорядок во время футбольного матча.



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18 сентября в 22:00 в Харькове состоится матч между командами «Шахтер» (Донецк) и «Манчестер Сити» (Великобритания).



Ожидается, что спортивное мероприятие посетят около 40 000 болельщиков. Охрану общественного порядка и безопасности обеспечивать 2000 работников Нацполиции и 200 военнослужащих Нацгвардии.



Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.

Напомним, в связи с проведением матча на прилегающих к стадиону улицах запретят движение транспорта. После завершения матча трамваи, троллейбусы и метрополитен будут перевозить пассажиров до 1:00. Автобусы обеспечат перевозку болельщиков от станций метрополитена по основным направлениям до 2:00.