Главная Новости Власть Две тысячи полицейских придут завтра на Металлист
17.09.2019  16:04   

Две тысячи полицейских придут завтра на Металлист

Правоохранители готовятся обеспечивать правопорядок во время футбольного матча.


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18 сентября в 22:00 в Харькове состоится матч между командами «Шахтер» (Донецк) и «Манчестер Сити» (Великобритания).

Ожидается, что спортивное мероприятие посетят около 40 000 болельщиков. Охрану общественного порядка и безопасности обеспечивать 2000 работников Нацполиции и 200 военнослужащих Нацгвардии.

Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.

Напомним, в связи с проведением матча на прилегающих к стадиону улицах запретят движение транспорта. После завершения матча трамваи, троллейбусы и метрополитен будут перевозить пассажиров до 1:00. Автобусы обеспечат перевозку болельщиков от станций метрополитена по основным направлениям до 2:00.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  охрана, полиция, нацгвардия, харьков
 
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