Две тысячи полицейских придут завтра на Металлист

Правоохранители готовятся обеспечивать правопорядок во время футбольного матча.
18 сентября в 22:00 в Харькове состоится матч между командами «Шахтер» (Донецк) и «Манчестер Сити» (Великобритания).
Ожидается, что спортивное мероприятие посетят около 40 000 болельщиков. Охрану общественного порядка и безопасности обеспечивать 2000 работников Нацполиции и 200 военнослужащих Нацгвардии.
Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.
Напомним, в связи с проведением матча на прилегающих к стадиону улицах запретят движение транспорта. После завершения матча трамваи, троллейбусы и метрополитен будут перевозить пассажиров до 1:00. Автобусы обеспечат перевозку болельщиков от станций метрополитена по основным направлениям до 2:00.
День не обещает начала серьезных отношений, зато предоставляет массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр.
Облачная погода продержится до вечера, затем тучи уйдут. Ночь и утро пройдут без существенных осадков. Днем ожидается дождь с порывами ветра 17-22 м/с, который к вечеру должен закончиться.
Ежегодно в Украине отмечается День тех, кто спасает людей из огня и проводит аварийно-спасательные в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.
влажн.:
давл.:
ветер: