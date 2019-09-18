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18.09.2019  14:09   

В горсовете обсудят мероприятия по предупреждению наркомании

Открытое заседание Координационного совета по вопросам реализации государственной политики по предупреждению наркомании состоится 19 сентября в малом зале Харьковского городского совета (пл. Конституции, 7, 2 эт.).


// city.kharkov.ua

В заседании примут участие руководители профильных департаментов горсовета, представители Главного управления Национальной полиции, а также руководители и представители общественных организаций, которые занимаются помощью, поддержкой и реабилитацией наркозависимых.

Участники координационного совета обсудят направления и задачи Комплексной программы по противодействию распространению наркомании и снижению вреда от употребления психоактивных веществ в г. Харькове «Чистый город» на 2019-2020 годы, профилактические мероприятия по предупреждению наркомании в учреждениях образования, результаты наработок общественных организаций - партнеров городского социального проекта «Единая социальная сеть» по популяризации здорового образа жизни и профилактике негативных явлений.

Также в рамках заседания состоится презентация чат-бота для блокировки интернет-магазинов, продающих наркотические вещества.

Вести совещание будет заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

Начало мероприятия - в 12:00.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  борьба, наркотики, горсовет, харьков
 
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