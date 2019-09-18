18.09.2019 16:01

Геннадий Кернес обсудил с предпринимателями «Барабашово» строительство новой дороги

Новую дорогу, которая свяжет центр Харькова с Салтовкой, планируется построить к следующему Дню города.



// city.kharkov.ua

Рабочая встреча городского головы Геннадия Кернеса с предпринимателями ТЦ «Барабашово» по вопросу строительства магистрали общегородского значения от ул. Академика Павлова до ул. Моисеевской прошла сегодня, 18 сентября, в Харьковском горсовете.

«Мы хотим построить хорошую и быструю дорогу, чтобы соединить Салтовку, где живет более 400 тысяч человек, с центром Харькова. Мне важно, чтобы харьковчане могли выехать с мест своего проживания быстро и комфортно. Проблема в том, что сейчас на этом месте стоят торговые павильоны, которые были построены концерном «АВЭК» с нарушением всех норм и правил. Но перед законом все равны, и никакой депутатский мандат, который есть у собственника «АВЭК» Александра Фельдмана, ему не поможет. Эти павильоны построены за «красными линиями» - на дороге, которая предусмотрена генпланом. Поэтому сегодня мы разговариваем с вами, чтобы объяснить, как будем действовать дальше», - отметил Геннадий Кернес, обращаясь к предпринимателям.



Городской голова напомнил, что земля под строительство этой дороги, или, как тогда говорили, метромоста, была зарезервирована еще в 1953 году, и тогда даже начались строительные работы, которые, впрочем, так и не были завершены. В каждом дальнейшем Генплане развития города - 1986, 2004 и 2013 годов - эта дорога также предусматривалась.



«Там было запрещено строить постоянные сооружения. Но «АВЭК» это сделал, взяв деньги с вас, предпринимателей. Теперь мы должны цивилизованно выйти из этой ситуации: город построит там очень нужную для удобства харьковчан дорогу, а вы получите новые торговые места», - отметил Геннадий Кернес.



Планируется, что новая дорога будет построена до следующего Дня города.