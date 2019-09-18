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18.09.2019  17:01   

Геннадий Кернес: Предприниматели с «Барабашово» получат новые комфортные рабочие места

Все предприниматели, которые оставят свои рабочие места из-за строительства новой дороги через ТЦ «Барабашово», получат комфортные павильоны на новом месте.


// city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 18 сентября, на рабочей встрече с предпринимателями сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

Он напомнил, что на последней сессии горсовета было создано КП «Городской торговый рынок». За этим предприятием будут закреплены земельные участки, которые имеют статус свободных на «Барабашово». Также КП получит 2,5 га земли возле пр. Юбилейного - территорию бывшего таксопарка. Именно здесь будут установлены павильоны для предпринимателей, которых переселят в связи со строительством дороги.

«Вы сможете заключить с коммунальным предприятием договоры на других условиях - льготных, правильных и законных. На этой площадке все будет оборудовано по последнему слову техники, с современными мерами противопожарной безопасности. Когда вы вступите в договорные отношения с городом, то забудете времена работы с Фельдманом, как кошмарный сон. И новая магистраль даст возможность привлечь к вашим торговым точкам внимание покупателей», - отметил Геннадий Кернес.

Также он поручил возобновить на регулярной основе встречи с инициативной группой предпринимателей, которые борются против поборов со стороны концерна «АВЭК».

 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, дорога, брабашово, харьков
 
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