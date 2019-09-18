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18.09.2019  17:57   

У Харькова появится новый бренд

В Харькове разрабатывают новый бренд города.


// city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 18 сентября, на заседании рабочей группы по разработке Стратегии развития города Харькова на 2020-2030 годы сообщил руководитель коммунального учреждения «Офис реформ» Михаил Лазарев. Заседание провел секретарь Харьковского городского совета Александр Новак.

По словам Михаила Лазарева, в разработке примут участие харьковские компании, которые работают с местными и международными предприятиями и лучше всего представлены на рынке. Для создания бренда проведут различные исследования, разработают его философию и стратегию развития, чтобы продвигать бренд на территории города и страны. 

«Современный мир требует новых подходов в коммуникации с жителями. Если изобразить формирование бренда с позиции города, то в центре будет политика развития Харькова. В основе коммуникации городской власти с жителями должен быть бренд - ценностное предложение того, что мы даем людям, инвесторам и туристам», - объяснил Михаил Лазарев.

Он привел пример, как формировались бренд города Порту, а также лого Амстердама и Гонконга.

«Крупные города мира делали очень серьезные изменения в городской среде благодаря разработке целостного предложения для инвесторов, создания единой системы коммуникации. Вопрос осознания того, что такое Харьков, стоит самым первым, и мы должны будем на него ответить. Это серьезный процесс, к которому мы приглашаем присоединиться всех желающих. Мысль и идея каждого будут очень важны», - подчеркнул Михаил Лазарев.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  бренд, харьков
 
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