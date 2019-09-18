18.09.2019 19:58

Игорь Терехов провел встречу с представителями компаний «MasterCard», «Vodafon Украина» и «Райффайзен Банк Аваль»

Харьков продолжает сотрудничество с ведущими компаниями в сфере «Умного города».



//city.kharkov.ua

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов сегодня, 18 сентября, провел встречу с представителями компаний «MasterCard», «Vodafon Украина» и Харьковской областной дирекции «Райффайзен Банк Аваль», на которой обсуждалось внедрение инновационных решений в сфере безналичного расчета в Харькове.

В ходе встречи коммерческий директор компании «MasterCard» по Украине и Молдове Валерий Новиков озвучил ряд инновационных проектов, которые можно было бы реализовать в разных направлениях жизни Харькова в рамках концепции «Умного города». Среди них – новшества в сфере транзакций, в частности, возможность оплачивать услуги и покупки с помощью изображения лица. Также предлагается образовательный проект – установка в вузах и школах цифровой системы контроля с помощью турникетов, электронных дневников или платежных карт.

«Это может дать городу полную информацию по посещаемости учащимися школ, о том, что они заказывали на обед и прочее. Кроме прочего, это возможность информировать родителей о входе и выходе ребенка из школы и т.д. То есть мы говорим не только о транзакциях, но и об инновациях, которые можно построить на базе банковских платежных карт и решений, которые есть у нашей компании», - рассказал Валерий Новиков.

В свою очередь первый вице-мэр Игорь Терехов выразил заинтересованность в оснащении школ системами контроля. Он отметил, что в первую очередь это решение будет полезно родителям школьников.

«Подобные программы позволят обеспечить родителям дистанционный контроль за своими детьми, а как следствие - спокойствие за них. Они смогут отслеживать, где находится ребенок, его вход и выход из школы, что он покупает, чем занимается, его домашнее задание и какие оценки он получил в школе», - отметил Игорь Терехов.

Он добавил, что другие предложения компании также рассмотрят более детально, после чего будет приниматься решение - нужны ли они городу.

«Мы должны проанализировать их экономический эффект и комфорт этих решений для харьковчан. Однозначно могу сказать, что Харьков постепенно продвигается в направлении «умного города», и после воплощения в городе этой стратегии харьковчане почувствуют, как это удобно», - подчеркнул Игорь Терехов.