Главная Новости Власть Геннадий Кернес опубликовал чат-бот по блокировке магазинов с наркотой
19.09.2019  16:29   

Геннадий Кернес опубликовал чат-бот по блокировке магазинов с наркотой

В чат-бот можно писать адреса магазинов со стен и заборов.


//city.kharkov.ua
Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал пост в Телеграмм:  
 
 
"Это чат-бот по блокировке магазинов с наркотой.
 
Чем больше жалоб – тем больше закрытых сайтов.
 
Сюда же можно писать адреса со стен и заборов. 
 
Присоединяйтесь, сделаем Харьков чистым!"
Тэги:  кернес, чат-бот, харьков
 
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