19.09.2019 16:29

Геннадий Кернес опубликовал чат-бот по блокировке магазинов с наркотой

В чат-бот можно писать адреса магазинов со стен и заборов.



//city.kharkov.ua

Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал пост в Телеграмм:

"Это чат-бот по блокировке магазинов с наркотой.

Чем больше жалоб – тем больше закрытых сайтов.

Сюда же можно писать адреса со стен и заборов.

Присоединяйтесь, сделаем Харьков чистым!"