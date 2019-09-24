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24.09.2019  13:50   

В Харькове открылся международный юридический форум

Открытие III Харьковского международного юридического форума состоялось сегодня, 24 сентября, во Дворце студентов Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.


://city.kharkov.ua

В мероприятии принимают участие представители 30 стран - Великобритании, Германии, Китая, Италии, Испании, Израиля, Франции США и др. Среди участников форума - первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, председатель Конституционного Суда Украины Олександр Тупицкий, председатель Конституционного Суда Литвы Дайнюс Жалимас, председатель Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Михаил Смокович, ведущие эксперты, которые занимаются международным и гуманитарным правом, представители органов правопорядка, судебной власти, политики и т. д.

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук поздравил участников форума от имени Президента Украины Владимира Зеленского.

«Здесь собрались лучшие юристы Украины и мира, и это не просто объединение личностей, а настоящая синергия мысли. Сегодня у нашей страны есть уникальное окно возможностей, которое должно быть заполнено качественными, проработанными идеями. На уровне Президента Украины, Верховной Рады мы уже начали формирование мощных аналитических центров: это, например, Комиссия по реформированию правовой системы, профильные совещательно-консультативные органы в парламенте. Мы заинтересованы в новых ярких идеях и надеемся на сотрудничество. Уверен, что наработки харьковского форума станут серьезным залогом построения новой Украины», - подчеркнул Руслан Стефанчук.

Сопредседатель форума, ректор Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Василий Таций отметил, что в этом году мероприятие проходит в тесном сотрудничестве с Харьковским городским советом, который оказывал постоянное содействие в его проведении.

«В прошлом году городская власть утвердила решение считать этот форум имиджевым, и он действительно вышел на новый уровень. За все дни нашего мероприятия в пленарном заседании, панельных дискуссиях, круглых столах, тренингах примут участие около трех тысяч участников и экспертов. Обычно на столь масштабных мероприятиях обсуждаются оригинальные идеи, сложные вопросы современности в период глобализации. И это прекрасная возможность для ученых, специалистов из разных стран мира обменяться опытом, встретиться с политиками-практиками, завести новых друзей. Это важно для дальнейшего развития юридической науки и юридического сообщества», - сказал Василий Таций.

Секретарь Харьковского горсовета Александр Новак подтвердил, что городская власть оказывает поддержку форуму, поскольку его работа, в итоге, оказывает влияние на развитие Украины в целом.

«Впервые международный юридический форум проходит в сотрудничестве с городским советом. Харьковский городской голова Геннадий Кернес дал поручение включить форум в перечень городских имиджевых мероприятий. Я уверен, что все наработки этого форума лягут в основу изменений для развития Украины и, безусловно, будут иметь хорошие результаты в их реализации. Мы как городской совет также будем вносить свои инициативы и совершенствовать законодательство в сфере местного самоуправления и по другим направлениям», - отметил Александр Новак.

Напомним, что во время форума будут обсуждаться вопросы борьбы с организованной преступностью и коррупцией, обновления гражданского законодательства, европейской интеграции, защиты прав и интересов в бизнесе, кибербезопасности, новшества в сфере цифровизации, инновации в технологиях городской инфраструктуры. Кроме того, отдельная дискуссия будет посвящена женскому лидерству и женщинам в юридической и других профессиях. Эту панель будет сопровождать выставка работ современных художников и скульпторов.

Источник:   ХГС
 Тэги:  форум, харьков, открытие, юридический, стефанчук
 
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