24.09.2019 15:25

Геннадий Кернес встретился с делегацией из Словакии

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 24 сентября, встретился с Государственным секретарем Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики Лукашем Паризеком.



://city.kharkov.ua

Также во встрече приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Украине Марек Шафин и другие представители делегации Словакии.

Лукаш Паризек отметил, что правительство Словакии уделяет большое внимание развитию экономических связей с соседними государствами, и предприниматели заинтересованы строить бизнес в Харькове.

«Около 30 предпринимателей хотят приехать в Харьков. Некоторые из них уже ведут дела с украинскими предпринимателями, а есть такие, которые только рассматривают возможность продвижения бизнеса у вас. В политической сфере у нас хорошие отношения, это отражается и на бизнесе. Потенциал гораздо больше, и при вашей поддержке будем очень рады помочь развивать экономические связи», - сказал Лукаш Паризек.

Геннадий Кернес сообщил, что городская власть создает условия для развития предпринимательства и готова оказать необходимую помощь.

«Создаем среду для бизнеса, можем помочь, разъяснить, сопровождать. Хотели бы также с вами обсудить вопрос обмена опытом, потому что Словакия хорошо развивается. Если у вас есть возможность и желание уделить внимание Харькову, мы только скажем «спасибо», - отметил городской голова.



Лукаш Паризек сообщил, что правительство Словакии поддерживает инновации в промышленности, образовании, сельском хозяйстве, туризме и других сферах, чтобы возродить некоторые отрасли и создать конкурентно-способные продукты и услуги. По его словам, у харьковской IT-сферы хорошая база, поэтому университеты Словакии сотрудничают с харьковскими, работают программы студенческих обменов.

Геннадий Кернес согласился, что это продуктивное направление, и стороны договорились выработать различные направления сотрудничества.

Отметим, сегодня в городском совете прошла первая часть форума «Харьков – Словакия: перспективы партнерства». Завтра, 25 сентября, участники форума посетят АО «ФЭД» и Почетное консульство Словацкой Республики в Харькове (ул. Чернышевская, 26).



Напомним, что с января 2019 года в Харькове работает Почетное консульство Словацкой Республики.