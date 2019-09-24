24.09.2019 16:21

В горсовете обсудили сферы сотрудничества Харькова и Словакии (ФОТО)

Открытие форума «Харьков – Словакия: перспективы партнерства» состоялось сегодня, 24 сентября, в Харьковском городском совете.



://city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, руководители профильных департаментов горсовета, Государственный Секретарь Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики Лукаш Паризек, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Украине Марек Шафин, а также словацкие бизнесмены и руководители харьковский предприятий.



Гостей приветствовал первый вице-мэр Игорь Терехов. Он отметил, что одним из главных направлений работы городской власти сегодня является разработка и внедрение концепции «Умного города».



«Начав эту работу, мы хотим наследовать высокие стандарты и инновационные разработки мировых корпораций. С этой целью мы подписали меморандумы о сотрудничестве с ведущими мировыми компаниями, совместно с которыми мы внедряем в городе интересные технологические решения. Хочу заверить, что мы готовы и в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку в налаживании эффективного и взаимовыгодного сотрудничества между представителями харьковских и словацких учреждений, поскольку Харьков является надежным и перспективным партнером», - подчеркнул Игорь Терехов.



В свою очередь Госсекретарь МИД Словакии Лукаш Паризек отметил, что он впервые посещает Харьков. По его словам, для Словакии Украина является важным стратегическим партнером, и главная цель визита делегации - углубление экономико-инвестиционных контактов. Для этого вместе с дипломатами в Харьков приехали около 20 словацких бизнесменов.



«Я вижу, что у нас есть взаимный интерес в активизации торгового сотрудничества, установлении новых экономических связей. Взаимные контакты для нас нужны и важны, потому что, с моей точки зрения, наши страны недостаточно используют существующий экономический потенциал. И сегодня у нас есть возможность определить и рассмотреть конкретные совместные проекты», - подчеркнул Лукаш Паризек.



Первый секретарь Посольства Словацкой Республики в Украине Соня Крайчова напомнила, что в Харькове уже реализуются совместные проекты со Словакией, в частности, магистерская программа получения двойного диплома совместно с Харьковским национальным экономическим университетом, а также проекты в сфере здравоохранения. И сегодняшний форум – возможность расширить это сотрудничество.



«Структура промышленности Харькова похожа на словацкую, и поэтому нас интересует сотрудничество с городом в сферах машиностроения, энергоэффективных технологий, медицины и прочее. Я считаю, что у Харькова высокий промышленный и инновационный потенциал, поэтому сегодня у наших бизнесменов есть возможность наладить контакты и перевести их в конкретные контракты», - отметила Соня Крайчова.



После завершения официальной части встречи словацкие предприниматели проведут переговоры с представителями харьковских предприятий. Также в рамках форума 25 сентября гости посетят АО «ФЭД» и Почетное консульство Словацкой Республики в Харькове (ул. Чернышевская, 26).Напомним, визит словацкой делегации в Харьков проходит в рамках внешнеполитического курса государства и является продолжением встреч президентов двух стран и глав Министерств иностранных дел Украины и Словакии.