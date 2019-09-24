24.09.2019 17:21

Для достижения вершины в юриспунденции бывшему выпускнику харьковской юракадемии потребовалось 16 лет практики

Андрей Овсиенко закончил вуз в 2003 году, а уже в 2005 стал судьей на Волыни - и в 2019-м возглавил Высший совет украинского правосудия



Фото: www.vru.gov.ua

Выпускник Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого в Харькове Андрей Овсиенко возглавил Высший совет правосудия. Об этом сообщили на официальном сайте организации.

На заседании Высшего совета правосудия 24 сентября 2019 член Высшего совета правосудия Светлана Шелест предложил на должность Председателя Высшего совета правосудия кандидатуру члена Высшего совета правосудия Овсиенко Андрея Анатольевича.

Согласно протоколу счетной комиссии по выборам Председателя Высшего совета правосудия от 24 сентября 2019 по результатам тайного голосования за кандидатуру Андрея Овсиенко на должность Председателя Высшего совета правосудия проголосовало 12 членов Высшего совета правосудия, составляет более половины от конституционного состава Высшего совета правосудия.

Уроженец Волынской области закончил факультет подготовки профессиональных судей в 2003 году.

После этого он работал на родине в управлении юстиции, а затем стал судьей и десять лет посвятил служению Фемиды.

С 2017 года Овсиенко входит в состав Высшего совета правосудия, где занимал должность секретаря Третьей дисциплинарной палаты. Она занималась контролем работы судеб и принимала решения об их отстранении от работы в случае каких-либо проступков. За избрание выпускника харьковского вуза на должность главы ВСП проголосовали 12 человек, что составляет более половины от конституционного состава совета.