25.09.2019 16:11

Правительство назначило нового главу Национальной полиции Украины

Нацполицию возглавил генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко, который до этого занимал должность заместителя председателя Нацполиции Украины.



hk.npu.gov.ua

Сегодня, 25 сентября, Правительство приняло отставку председателя Национальной полиции Сергея Князева и назначил нового главу полиции.

Им стал генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко, который до этого занимал должность заместителя председателя Нацполиции Украины.

Новоназначенный председатель Нацполиции Игорь Клименко выразил благодарность за доверие.

«Для меня честь возглавить крупнейший правоохранительный орган - Национальную полицию Украине. В то же время, понимаю надвидповидальнисть и важность этой должности », - сказал он.

Игорь Клименко отметил, что будет продолжать те реформы, которые реализуют с момента создания НПУ. В то же время обратит внимание на решение проблем, которые больше всего беспокоят граждан Украины.

«Задача номер один - улучшение состояния реагирования на сообщения о совершении преступлений и правонарушений. Следующее направление работы - профилактика преступности, в первую очередь ее уличным проявлениям, а также повышения эффективности в обеспечении безопасности дорожного движения », - сообщил председатель Нацполиции.

Игорь Клименко отметил, что активно продолжать работу в направлении противодействия насилию в семье, противодействия незаконному обороту наркотических веществ. Отдельным вопросами будет налаживание сотрудничества полиции с территориальными общинами, а также развитие и использование IT компонентов в построении ведомства.

«Уверяю в полной готовности к качественному выполнению задач, поставленных перед Национальной полицией руководством государства, Правительством, а главное - народом Украины», - подчеркнул глава Нацполиции.

Справка

Родился 25 октября 1972 года в Киеве. В 1994 году закончил Харьковский военный университет. К 1997 проходил военную службу в ракетной воинской части. Заочно окончил Одесский государственный университет и получил квалификацию - психолог. В 2014 году закончил магистратуру Днепропетровского государственного университета внутренних дел по специальности «Правоведение». В органах внутренних дел служит с 1998 года, прошел карьерный путь от психолога Центра практической психологии Управления МВД в Харьковской области к начальнику Департамента и заместителя председателя Национальной полиции Украины. Участник миротворческой операции на территории бывшей Союзной республики Югославия в Косово. В 2014 году принимал непосредственное участие в антитеррористических операциях на Донбассе. Координатор процесса реформирования правоохранительного ведомства в тесном сотрудничестве с иностранными партнерами. Награжден ведомственными наградами МВД Украины и медалью «Защитнику Отечества».