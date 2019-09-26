Харьковский прокурор за месяц работы «устал и решил отдохнуть» - на пенсии (ФОТО)

Прокурор Харьковской области Юрий Данильченко написал заявление об увольнении.
Информацию об этом подтвердили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
«Прокурор Харьковской области Юрий Данильченко написал заявление на увольнение с должности и из органов прокуратуры Украины. Заявление было удовлетворено», - отметили в пресс-службе.
Данильченко возглавлял прокуратуру области с августа 2014 . В августе 2019 года, еще при генпрокуроре Юрию Луценко, Данильченко переназначили прокурором области.
Заслуженный юрист Украины, почетный работник прокуратуры Украины.
Источник фото: www.facebook.com/sapronov.yuri
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