Главная Новости Власть Харьковский прокурор за месяц работы «устал и решил отдохнуть» - на пенсии (ФОТО)
26.09.2019  12:21   

Харьковский прокурор за месяц работы «устал и решил отдохнуть» - на пенсии (ФОТО)

Прокурор Харьковской области Юрий Данильченко написал заявление об увольнении.


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Информацию об этом  подтвердили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

«Прокурор Харьковской области Юрий Данильченко написал заявление на увольнение с должности и из органов прокуратуры Украины. Заявление было удовлетворено», - отметили в пресс-службе.

Данильченко возглавлял прокуратуру области с августа 2014 . В августе 2019 года, еще при генпрокуроре Юрию Луценко, Данильченко переназначили прокурором области. 

Заслуженный юрист Украины, почетный работник прокуратуры Украины.

Источник фото: www.facebook.com/sapronov.yuri

Тэги:  прокурор, увольнение, харьков, пенсия
 
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