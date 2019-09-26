Геннадий Кернес представил карту городского Wi-Fi

Заработал сайт, на котором можно посмотреть все точки Wi-Fi по Харькову.
Об этом Харьковский городской голова рассказал на своей странице в Facebook.
По словам мэра, карта городского Wi-Fi загружается по адресу https://wifi.city.kharkov.ua
«Официально работают 447 точек доступа, реально - уже около пятисот. Школы, поликлиники, админцентры, мы выбираем самые людные места. Ищите, где бываете, карта все время обновляется. Вы можете проверить качество конкретной точки, отправив отзыв на сайте. А также написать заявку на установку в том месте, где нужен беспроводной интернет.
Мы делаем это не просто так, хочу, чтоб были понятны мотивы. Молодежь, бизнес уже в сети, но нужно увеличивать присутствие и понимание наших людей того, что электронные возможности, в том числе социальные – это реальность, и лучшая. Бесконтактное оформление документов, пенсионное обслуживание, график транспорта, запись к врачу, коммунальные жалобы и платежи – то самая страна в смартфоне. Двигаемся в этом направлении», – написал Геннадий Кернес.
День благоприятствует общению, знакомствам, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных шагов лучше воздержаться.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью небольшой дождь. Днем без существенных осадков.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции, Европейский день языков и Всемирный день моря.
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