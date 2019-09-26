26.09.2019 16:42

Геннадий Кернес представил карту городского Wi-Fi

Заработал сайт, на котором можно посмотреть все точки Wi-Fi по Харькову.



// Facebook

Об этом Харьковский городской голова рассказал на своей странице в Facebook.

По словам мэра, карта городского Wi-Fi загружается по адресу https://wifi.city.kharkov.ua

«Официально работают 447 точек доступа, реально - уже около пятисот. Школы, поликлиники, админцентры, мы выбираем самые людные места. Ищите, где бываете, карта все время обновляется. Вы можете проверить качество конкретной точки, отправив отзыв на сайте. А также написать заявку на установку в том месте, где нужен беспроводной интернет.