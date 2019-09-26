Главная Новости Власть Геннадий Кернес представил карту городского Wi-Fi
26.09.2019  16:42   

Геннадий Кернес представил карту городского Wi-Fi

Заработал сайт, на котором можно посмотреть все точки Wi-Fi по Харькову.


// Facebook

Об этом Харьковский городской голова рассказал на своей странице в Facebook.

По словам мэра, карта городского Wi-Fi загружается по адресу https://wifi.city.kharkov.ua

«Официально работают 447 точек доступа, реально - уже около пятисот. Школы, поликлиники, админцентры, мы выбираем самые людные места. Ищите, где бываете, карта все время обновляется. Вы можете проверить качество конкретной точки, отправив отзыв на сайте. А также написать заявку на установку в том месте, где нужен беспроводной интернет.

Мы делаем это не просто так, хочу, чтоб были понятны мотивы. Молодежь, бизнес уже в сети, но нужно увеличивать присутствие и понимание наших людей того, что электронные возможности, в том числе социальные – это реальность, и лучшая. Бесконтактное оформление документов, пенсионное обслуживание, график транспорта, запись к врачу, коммунальные жалобы и платежи – то самая страна в смартфоне. Двигаемся в этом направлении», – написал Геннадий Кернес.

Тэги:  кернес, wi-fi, карта, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.09 Общество Почетная харьковчанка Светлана Колыванова-Попеску отмечает день рождения 26.09 Общество Геннадий Кернес поздравил почетного харьковчанина Игоря Выровца с юбилеем 24.09 Власть Геннадий Кернес встретился с делегацией из Словакии
 
 

Видео

В Харькове наградили победителей конкурса "Молодой человек года"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 