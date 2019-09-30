30.09.2019 16:40

Харьковчанин первым претендует на место в новой ЦИК

Харьковский юрист, профессор НЮУ Павел Любченко подал декларацию в качестве кандидата на должность члена Центральной избирательной комиссии.



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Павел Любченко стал первым кандидатом в новую ЦИК. 30 сентября он подал декларацию. Профессор Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Павел Любченко отчитался о доходах за 2018 год.

В университете за год Любченко заработал 334 173 гривны. По совместительству он также получил 40 943 гривны в НИИ государственного строительства и местного самоуправления Национальной академии правовых наук Украины на должности заведующего отделением. Там же ему выплатили гонорары на сумму 18 500 гривен.

На должности профессора государственного строительства Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Павел Любченко работает с 2010 года, научным отделением конституционно-правовых проблем государственного строительства и местного самоуправления заведует с 2004 года.

В 2014 году Любченко баллотировался как мажоритарщик от "Радикальной партии Ляшко" в Кировоградской области, откуда сам родом. В 2019 баллотировался в ВР по списку "Голоса" (120-м номером). Также в 2019 году подавал заявку на конкурс для избрания на должность судьи Конституционного суда.