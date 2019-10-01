01.10.2019 14:41

Харьковчанка, ставшая "Мисс Украина-2019", угодила в языковой скандал

Телеведущая Екатерина Осадчая обвинила модель в нежелании давать интервью на украинском языке и не выпустила в эфир - харьковчанка парировала, что ей никто не запрещает думать на русском.



Фото: Instagram Маргарита Паша

арьковчанка Маргарита Паша, ставшая обладательницей титула "Мисс Украина-2019", угодила в языковой скандал. Известная журналистка Екатерина Осадчая обвинила модель в нежелании давать интервью на украинском языке.

Как сообщает 24 канал со ссылкой на Instagram-stories ведущей программы "Светская жизнь", харьковчанка должна была стать героиней очередного выпуска. Однако она отказалась давать интервью на украинском языке, из-за чего Осадчая решила отменить выход сюжета в эфир.

В ответ Маргарита Паша разместила на своей странице в соцсети пост о законах своей жизни, который завершила замечанием на языковую тему.

"Я имею право излагать свои мысли на каком я хочу языке (или закон Украины не разрешает мне думать на русском?!). Если кого-то не устраивает -отписываемся!", - написала модель.

После вспыхнувшего скандала харьковчанка разместила еще один пост, в котором разъяснила свою позицию. В частности, Паша сообщила, что никогда не ставила под сомнение украинскую государственность и национальные символы.

"Офіційно заявляю, що всі повідомлення про мою відмову спілкуватися українською або російською (в різних ЗМІ по-рiзному трактують!) мовою є абсолютною брехнею. Це чистої води наклеп і вигадка скривджених заздрісників! Я в рівній мірі добре володію обома мовами і в інтернеті ви можете знайти безліч відео-сюжетів, де я даю інтерв'ю як російською, так і українською", - написала обладательница титула.

Свой отказ давать интервью Осадчей модель объяснила переутомлением и плохим самочувствием. По словам харьковчанки, после победы в конкурсе ей приходится принимать участие в многочисленных мероприятиях и девушке не хватает времени даже на общение с близкими.