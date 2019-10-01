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01.10.2019  13:40   

Геннадий Кернес: И снова любимый Харьков - в лидерах!

На авторитетнейшем форуме Восточной Европы Kyiv Smart City Харьков получил награду в номинации "Самый комфортный город для жизни 2019"


facebook.com/gennadykernes/

В своем твите по поводу награды городской голова отметил: "Эта награда означает то, что и отечественные, и зарубежные эксперты в области урбанистики и построения современных "умных городов" - (а Европа в этом отношении намного "продвинутее" Украины) - признали наши достижения в этом направлении.

А мы только в начале этого большого и сложного пути, только-только делаем первые шаги, и у нас много планов, которые мы вместе с моей командой и харьковчанами, обязательно воплотим в жизнь.

Продолжаем делать Харьков самым лучшим городом!"

Тэги:  победа, харьков, комфортный, город, смарт, кернес
 
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