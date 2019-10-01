Геннадий Кернес: И снова любимый Харьков - в лидерах!

На авторитетнейшем форуме Восточной Европы Kyiv Smart City Харьков получил награду в номинации "Самый комфортный город для жизни 2019"
В своем твите по поводу награды городской голова отметил: "Эта награда означает то, что и отечественные, и зарубежные эксперты в области урбанистики и построения современных "умных городов" - (а Европа в этом отношении намного "продвинутее" Украины) - признали наши достижения в этом направлении.
А мы только в начале этого большого и сложного пути, только-только делаем первые шаги, и у нас много планов, которые мы вместе с моей командой и харьковчанами, обязательно воплотим в жизнь.
Продолжаем делать Харьков самым лучшим городом!"
Если жизнь похожа на большую шахматную игру, то сегодня звезды обещают игру на время. Не увлекайтесь долгими рассуждениями и соблюдайте технику безопасности.
Второй осенний месяц придет в Харьков дождями, местами с грозами. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с
По инициативе ООН 1 октября во всем мире отмечается как Международный день пожилых людей, а в Украине также и День ветерана.
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