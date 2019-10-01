01.10.2019 16:48

Игорь Терехов: В отопительный сезон Харьков будет с газом

Город Харьков получит все необходимые объемы газа для прохождения отопительного сезона.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 1 октября, после всеукраинского селектора, посвященного работе жилищно-коммунального хозяйства страны в осенне-зимний период, сообщил первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.

Во время совещания, которое провел премьер-министр Украины Алексей Гончарук, был назван ряд городов в других регионах, где есть проблемы с получением голубого топлива.

«На сегодня Харьков имеет необходимые объемы газа. Мы отработали все вопросы с НАК «Нефтегаз Украины», и «Харьковские тепловые сети» перечислили деньги, которые необходимы для получения этих объемов. Поэтому город Харьков в отопительный сезон будет с газом», - отметил Игорь Терехов.