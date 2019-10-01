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01.10.2019  16:48   

Игорь Терехов: В отопительный сезон Харьков будет с газом

Город Харьков получит все необходимые объемы газа для прохождения отопительного сезона.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 1 октября, после всеукраинского селектора, посвященного работе жилищно-коммунального хозяйства страны в осенне-зимний период, сообщил первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.
 
Во время совещания, которое провел премьер-министр Украины Алексей Гончарук, был назван ряд городов в других регионах, где есть проблемы с получением голубого топлива.
 
«На сегодня Харьков имеет необходимые объемы газа. Мы отработали все вопросы с НАК «Нефтегаз Украины», и «Харьковские тепловые сети» перечислили деньги, которые необходимы для получения этих объемов. Поэтому город Харьков  в отопительный сезон будет с газом», - отметил Игорь Терехов.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, отопительный сезон, харьков
 
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