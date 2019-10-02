Игорь Терехов обсудил с предпринимателями рынка «Барабашово» переезд на новые рабочие места

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов провел встречу с инициативной группой предпринимателей, которые работают на рынке «Барабашово».
Первый вице-мэр ответил на вопросы, связанные со строительством новой дороги через рынок и переездом на новые торговые места.
По словам Игоря Терехова, на ближайшей сессии Харьковского городского совета будут выделены средства на проектирование и строительство павильонов на территории бывшего таксопарка в районе пр. Юбилейного. Именно туда переедут предприниматели, торговые точки которых попали в зону строительства новой дороги.
«Мы учтем все логистические требования по площадке, ее размерам и количеству павильонов, чтобы все предприниматели могли максимально безболезненно переехать на новые места. Мы работаем над тем, чтобы минимизировать ваши затраты - и финансовые, и эмоциональные, чтобы дать вам возможность зарабатывать не хуже, чем сейчас, чтобы площадка была востребованной. Также хочу заверить, что сначала вы переедете, и только потом мы будем разбирать объекты, которые находятся в зоне строительства дороги», - подчеркнул Игорь Терехов.
По его словам, опасения предпринимателей, что на новой площадке не хватит места для всех, являются беспочвенными, потому что отведенная под нее территория в полтора раза больше нынешней.
Игорь Терехов напомнил, что в Харькове было создано КП «Городской торговый рынок». Именно с этим предприятием предприниматели будут заключать арендные договоры на торговлю и, таким образом, работать непосредственно с городской властью на приемлемых и прозрачных условиях.
Напомним, что 18 сентября Харьковский городской голова Геннадий Кернес поручил возобновить регулярные встречи с инициативной группой предпринимателей с рынка «Барабашово», а также рассказал о необходимости строительства дороги, которая свяжет центр города с Салтовкой.
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