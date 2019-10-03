03.10.2019 16:26

Геннадий Кернес: Горсовет берет под контроль решение проблем на коксовом заводе

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 3 октября провел встречу с работниками и представителями нового руководства Харьковского коксового завода, а также жителями Новобаварского района.



://city.kharkov.ua

Во встрече также приняли участие директора профильных департаментов горсовета и главы райадминистраций. В ходе собрания Геннадий Кернес озвучил две главные проблемы, сложившиеся сегодня на предприятии: задолженность по выплате заработной платы работникам и решение экологической проблемы, связанной с токсичными выбросами коксового завода.



«Я пришел сюда, потому что на заводе работают харьковчане и рядом с предприятием живут люди. И я защищаю интересы территориальной громады, а не стою на стороне новых собственников. Я инициировал это собрание, чтобы вы могли задать все вопросы, которые вас интересуют, и получить честные ответы», - сообщил Геннадий Кернес.



В свою очередь представитель нового руководства завода Сергей Кузяра пообещал, что уже со следующей недели работники завода получат зарплату за октябрь, а также «подъемные». При этом он заверил, что задолженность, накопленная перед заводчанами прежним собственником с мая по сентябрь, будет выплачена в полном объеме в течение ближайших 2-3 месяцев. Также он отметил, что на сегодняшний день предприятие находится в аренде, но в ближайший месяц будет выкуплено и начнет работать на полную мощность. Одновременно будет решаться и проблема вредных выбросов на производстве.



«Мы оперативно поставили на предприятие уголь, и завод продолжает работать. Мы понимаем проблемы и беспокойство жителей с точки зрения экологических вопросов. У нас есть четкая программа, каким образом мы будем их решать. В первую очередь на производстве будет установлена очистка от серы, выброс которой больше всего загрязняет окружающую среду, параллельно мы занимаемся подавлением пыли. И я думаю, что в течение двух лет мы полностью уберем горящий факел на заводе, а все излишки газа будут направлены на производство тепла и электроэнергии. То есть мы планируем построить когенерационную теплоэлектростанцию и таким образом все вредные выбросы приблизить к пределам нормы», - подчеркнул Сергей Кузяра.

Геннадий Кернес пообещал рабочим и жителям района, что городская власть будет контролировать выполнение обещаний, данных новым руководством предприятия.



«Городской совет берет на себя функцию контроля за выполнением всех принятых сегодня решений. Мы услышали, что новое руководство обязуется выплатить заработную плату за текущий месяц, а также компенсировать все долги перед вами за предыдущие месяцы. Через три месяца мы снова соберемся здесь с вами и послушаем, как реализуются те обязательства, которые взяли на себя собственники», - сказал Геннадий Кернес.



Отметим, что сегодня на предприятии работают 370 человек. В ближайшее время штат планируют увеличить еще на 60 работников.



Также в ходе встречи жители района обратились к городскому голове с рядом проблем жилищного характера. Геннадий Кернес поручил директорам профильных департаментов изучить их и включить в план работ.