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03.10.2019  17:41   

На коксовом заводе откроют приемную городского головы

Приемная Харьковского городского головы будет открыта в ближайшее время на Харьковском коксовом заводе.


//city.kharkov.ua
Такое решение принял сегодня, 3 октября, городской голова Геннадий Кернес в ходе встречи с коллективом предприятия.
 
«Мне предприятие предоставит возможность открыть здесь приемную городского головы, в которую работники завода и местные жители смогут подавать любые обращения, связанные с жизнедеятельностью как предприятия, так и Новобаварского района, включая проблемы жилищного характера, медицинской и материальной помощи и прочее. Я хочу знать все волнующие вас вопросы и общаться с вами», - подчеркнул мэр.
 
Он отметил, что приемная будет работать временно, пока не будут решены все проблемы, связанные с функционированием коксового завода, в том числе погашение задолженности по зарплате и уменьшение вредных выбросов на предприятии. 
Тэги:  кернес, приемная, харьков
 
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