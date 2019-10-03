На коксовом заводе откроют приемную городского головы

Приемная Харьковского городского головы будет открыта в ближайшее время на Харьковском коксовом заводе.
Фон дня настраивает на необъяснимое желание сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда. Это может вылиться в неожиданные поступки, яркие чувства и эмоциональные порывы.
Первая половина дня в Харькове будет ясной. После обеда шквальный вечер принесет тучи. Кратковременный небольшой дождь, местами с градом, к вечеру станет сильнее.
Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом.
влажн.:
давл.:
ветер: