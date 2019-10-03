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03.10.2019  18:41   

Харьков и Минск подписали договор о сотрудничестве

Второй форум регионов Украины и Беларуси при участии Президентов двух государств проходит 3-4 октября в Житомире.


//city.kharkov.ua
Сегодня был подписан договор о сотрудничестве между Харьковом и Минском. Со стороны Харькова документ подписал секретарь Харьковского горсовета Александр Новак, со стороны Минска - глава Минского городского исполнительного комитета Анатолий Сивак. Теперь у Харькова - 34 иностранных города-партнера в 23 странах.
 
В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества и дальнейшие планы реализации совместных мероприятий. Анатолию Сиваку передали приглашение от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса посетить Харьков для укрепления контактов и развития сотрудничества.
 
Также в рамках форума проходят эко-форум, круглый стол и выставка современных технологий. Площадками для этих событий стали высшие учебные заведения Житомирской области.
 
На форуме обсуждаются такие направления, как органическое земледелие, экологические проблемы рек, радиоактивное загрязнение, санитарное состояние сосновых лесов, экологическое образование и воспитание учащихся, применение космических систем дистанционного зондирования Земл
Источник:   Городской совет
 Тэги:  договор, минск, харьков
 
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