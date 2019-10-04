04.10.2019 08:21

В Харькове готовятся в сессии городского совета, которая cостоится 16 октября

Чтобы Харков развивался, стоит вкладывать средства не только в имиджевые проекты, а и увеличивать финансирование тех программ, превращают город в комфортный и европейский мегаполис. Вопросы, которые будут вынесены на сессию горсовета, пока рассматривают депутаты в комиссиях.



// izvestia.kharkov.ua

В Харькове продолжается подготовка к сессии горсовета, которая состоится 16 октября. Чтобы вопрос попал на рассмотрение депутатов, он сначала проходят несколько этапов. Один из таких – согласование на постоянных комиссиях. Там все предложенные изменения и новации от депутатов и представителей департаментов обсуждают, находят общее решение, только потом эти вопросы выносят на голосование сессии.

Так, в Харькове намерены продолжить развивать транспортную инфраструктуру: новые троллейбусы, новые маршруты.



Александр Куколь, заместитель директора Департамента – начальник управления транспорта и пассажирских перевозок:

Обеспечено стабильное функционирование объектов транспортной инфраструктуры. Также идет строительство троллейбусной линии от разворотного круга Героев труда до разворотного круга Северная Салтовка.



О других проектах Харьковского городского совета также не забывают. Средства будут выделены на программу молодежного кредитования и доступного жилья. Кроме того, в Первой столице намерены увеличивать количество территориальных подразделений ЦНАП.



Виктория Китайгородская, директора Департамент административных услуг и потребительского рынка:

Мы готовимся к открытию еще одного территориального подразделения центра.Оно будет находиться в здании дома недвижимости, так называемого здания БТИ, и в следующем году там будет открыт еще один центр и создаем еще одно территориальное подразделение.



Всего на ближайшую сессию планируется вынести несколько десятков вопросов. Они будут касаться различных направлений жизнедеятельности города.



Алла Бобейко, депутат Харьковского городского совета:

Комиссия прошла очень сложно, все были заинтересованы в вопросах, было задано много вопросов, докладчики дали исчерпывающие ответы и это свидетельствует о взаимопонимании и взаимной заинтересованности к той работе, что мы делаем в городской власти.