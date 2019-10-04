В Харькове готовятся в сессии городского совета, которая cостоится 16 октября

Чтобы Харков развивался, стоит вкладывать средства не только в имиджевые проекты, а и увеличивать финансирование тех программ, превращают город в комфортный и европейский мегаполис. Вопросы, которые будут вынесены на сессию горсовета, пока рассматривают депутаты в комиссиях.
В Харькове продолжается подготовка к сессии горсовета, которая состоится 16 октября. Чтобы вопрос попал на рассмотрение депутатов, он сначала проходят несколько этапов. Один из таких – согласование на постоянных комиссиях. Там все предложенные изменения и новации от депутатов и представителей департаментов обсуждают, находят общее решение, только потом эти вопросы выносят на голосование сессии.
Так, в Харькове намерены продолжить развивать транспортную инфраструктуру: новые троллейбусы, новые маршруты.
Александр Куколь, заместитель директора Департамента – начальник управления транспорта и пассажирских перевозок:
Обеспечено стабильное функционирование объектов транспортной инфраструктуры. Также идет строительство троллейбусной линии от разворотного круга Героев труда до разворотного круга Северная Салтовка.
О других проектах Харьковского городского совета также не забывают. Средства будут выделены на программу молодежного кредитования и доступного жилья. Кроме того, в Первой столице намерены увеличивать количество территориальных подразделений ЦНАП.
Виктория Китайгородская, директора Департамент административных услуг и потребительского рынка:
Мы готовимся к открытию еще одного территориального подразделения центра.Оно будет находиться в здании дома недвижимости, так называемого здания БТИ, и в следующем году там будет открыт еще один центр и создаем еще одно территориальное подразделение.
Всего на ближайшую сессию планируется вынести несколько десятков вопросов. Они будут касаться различных направлений жизнедеятельности города.
Алла Бобейко, депутат Харьковского городского совета:
Комиссия прошла очень сложно, все были заинтересованы в вопросах, было задано много вопросов, докладчики дали исчерпывающие ответы и это свидетельствует о взаимопонимании и взаимной заинтересованности к той работе, что мы делаем в городской власти.
День плохо подходит для творчества и креатива. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Первая половина дня в Харькове будет ясной. После обеда шквальный вечер принесет тучи. Кратковременный небольшой дождь, местами с градом, к вечеру станет сильнее.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
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