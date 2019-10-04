04.10.2019 08:42

В частном секторе Харькова внедряют поект по оказанию комплексной услуги в сфере недвижимости

В рамках проекта «Дом недвижимости» комплексную услугу в сфере недвижимости сейчас получают жители Жихаря. Она внедрена по поручению мэра. Дальше этот подход распространят и на другие районы частного сектора города.



// izvestia.kharkov.ua

Игорю Гученко, пенсионеру из Жихаря, работники БТИ помогли оформить право собственности на вторую часть дома. Сделали это в рамках проекта «Дом недвижимости» по поручению городского головы. Геннадий Кернес проводил здесь выездной прием, люди рассказали, что у большинства нет права собственности на землю или перестроены дома.



«Он обратил на это особое внимание, чтобы людям оказывали посильную помощь, чтобы они могли зарегистрировать, задокументировать. Помогли очень быстренько, без задержек, даже приехали вручили. Вы ж представьте, это время, это здоровье. А так вот приехали, здесь у нас в Жихаре взяли документы, быстренько сделали все, больше спасибо. Один из мэров, который, как говорится, сказал и сделал. То есть, если он пообещал, то вопрос решен», – расказал Иван Гученко.



Сейчас к специалистам БТИ уже обратились 135 местных жителей. Вопросы решаются, и людям не нужно ездить в фронт-офисы коммунального предприятия.



«Прием ведется в ДК «Жихарь» по адресу улица Тернопольская, 17. Прием ведется вторник и четверг, с 09.00 до 18.00. Людей обращается достаточно много. У нас удобные условия, можно записаться через горячую линию, можем по времени состыковать людей, чтобы, допустим, если вдруг на одно время придет много, чтобы никто не стоял в очереди», – рассказал ведущий специалист отдела приема и выдачи документов КП «БТИ» Юрий Сердюк.



Жихарь – это пилотный проект, рассказывает директор Департамента регистрации и цифровой развития Олег Дробот. После такую помощь, а именно получение комплексной услуги, хотят распространить и на другие территории города. Работники БТИ будут выезжать на прием в частный сектор.



«Суть комплексной услуги заключается в том, что мы каждому харьковчанину предоставляем бесплатную правовую консультацию по вопросу оформления его недвижимости, оформляем единый понятный алгоритм. На всех стадиях реализации этого алгоритма мы оказываем максимальную поддержку и согласование с другими профильными Департаментами либо организациями. Ключевой ценностью предоставления данной услуги является получение конечно результата, понятно результата в виде оформленных документов на земельный участок либо на домовладение», – объяснил Олег Дробот.