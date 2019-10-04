Главная Новости Власть Харьковчанка снова вошла в состав ЦИК и будет мониторить избирательные процессы
04.10.2019  13:21   

Харьковчанка снова вошла в состав ЦИК и будет мониторить избирательные процессы

Харьковчанка Ирина Ефремова вошла в состав обновленной Центральной избирательной комиссии.


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Новый состав ЦИК был утвержден Верховной радой 4 октября. Ефремова попала в ЦИК по квоте партии "Слуга народа".

Напомним, 10 сентября президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК. В документе сказано, что комиссия "неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость".

11 сентября профильный парламентский комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать представление о досрочном прекращении полномочий всех членов ЦИК. 13 сентября Рада поддержала решение об увольнении всего состава ЦИК.

Состав Центризбиркома утверждается на 7 лет. Ефремова входила и в предыдущий состав ЦИК.

Источник:   SQ
 Тэги:  выборы, цик, харьков, представитель, контроль
 
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