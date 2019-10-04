Харьковчанка снова вошла в состав ЦИК и будет мониторить избирательные процессы

Харьковчанка Ирина Ефремова вошла в состав обновленной Центральной избирательной комиссии.
Новый состав ЦИК был утвержден Верховной радой 4 октября. Ефремова попала в ЦИК по квоте партии "Слуга народа".
Напомним, 10 сентября президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК. В документе сказано, что комиссия "неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость".
11 сентября профильный парламентский комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать представление о досрочном прекращении полномочий всех членов ЦИК. 13 сентября Рада поддержала решение об увольнении всего состава ЦИК.
Состав Центризбиркома утверждается на 7 лет. Ефремова входила и в предыдущий состав ЦИК.
День плохо подходит для творчества и креатива. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Первая половина дня в Харькове будет ясной. После обеда шквальный вечер принесет тучи. Кратковременный небольшой дождь, местами с градом, к вечеру станет сильнее.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
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