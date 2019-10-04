16 октября состоится сессия городского совета

Тридцатая сессия Харьковского городского совета VII созыва состоится 16 октября в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).
Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
В повестке дня – 67 вопросов и «Разное».
Начало сессии – в 10:00.
Напомним, депутаты горсовета рассматривают в комиссиях вопросы, которые будут вынесены на сессию.
День плохо подходит для творчества и креатива. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Порадовались солнцу и теплу в будни – выходные пройдут под знаком дождя и похолодания.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
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