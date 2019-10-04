Главная Новости Власть 16 октября состоится сессия городского совета
04.10.2019  16:01   

16 октября состоится сессия городского совета

Тридцатая сессия Харьковского городского совета VII созыва состоится 16 октября в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).


// city.kharkov.ua

Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

В повестке дня – 67 вопросов и «Разное».

Начало сессии – в 10:00.

Напомним, депутаты горсовета рассматривают в комиссиях вопросы, которые будут вынесены на сессию.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сессия, горсовет, кернес, харьков
 
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